بيريز يحدد خارطة طريق ريال مدريد للمستقبل

وكالات / سما /

مرَّ أكثر من يوم كامل على تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الرابع والثلاثين، ورغم أن هذا اللقب بالذات لديه قيمة خاصة للنادي على جميع المستويات، إلا أن الرئيس فلورنتينو بيريز لا يريد المبالغة بالاحتفال والانغماس بالحاضر أكثر من اللازم، لذلك قام بتصميم خارطة الطريق للسنوات القلية القادمة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن بيريز بات يعرف تماماً ما يريد تحقيقه في المستقبل القريب، والبداية ستكون من مشروع ملعب سانتياجو برنابيو الجديد الذي من المتوقع أن يتحول إلى تحفة فنية ومعلم سياحي وواحد من أجمل ملاعب العالم، إن لم يكن أجملها على الإطلاق.

ويتمثل حلم بيريز بأن يصبح ملعب ريال مدريد الأكثر تطوراً في العالم، كما يهدف أن يزيد إيرادات النادي بشكل كبير من الخدمات والمرفقات التي سوف يتم تصميمها في الملعب الذي سيكلف أكثر من 500 مليون يورو، والأولوية الآن لإنهاء هذا المشروع قبل أي شيء آخر.

صفقة الحلم .. تعاقد ريال مدريد مع مبابي

كما أوضح الموقع الشهير أن الصفقة الرئيسية التي يسعى فلورنتينو بيريز لإبرامها تتمثل بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الشاب، ورغم أن هذه الصفقة صعبة للغاية في الصيف الحالي بسبب رفض باريس سان جيرمان التخلي عن اللاعب، بالإضافة إلى الازمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، لكن الرئيس المدريدي يضع اللاعب على رأس أولوياته، وسوف يحاول ضمه في المستقبل القريب.

ويعوّل بيريز على اقتراب عقد مبابي من الانتهاء، حيث تبقى عامين فقط في عقد اللاعب مع النادي الباريسي، وفي حال واصل رفضه تجديد العقد، فإن ريال مدريد سيملك فرصة كبيرة لضمه في الصيف المقبل وبسعر معقول أيضاً، لأن باريس سوف يخسره مجاناً في الصيف التالي.

مودريتش يحطم رقمه القياسي مع ريال مدريد

تجديد عقود الحرس القديم في ريال مدريد

رغم أن مشروع بيريز الجديد يركز على ضم المواهب الشابة وبناء فريق للمستقبل، لكن لغاية الآن لا يمكن الاعتماد على اللاعبين الشبان الذين تم انتدابهم بشكل مطلق، ولذلك ما زال هناك حاجة للحرس القديم الذي تم تحقيق لقب الدوري الإسباني بفضله هذا الموسم.

وأضاف التقرير أن رئيس ريال مدريد سيعمل الآن على تجديد عقود بعض اللاعبين القدامى، على رأسهم القائد سيرجيو راموس الذي سينتهي عقده عام 2021، كذلك الحال بالنسبة للوكا مودريتش.

تحويل زيدان إلى فيرجسون الخاص بـ ريال مدريد

ويطمح بيريز أيضاً إلى الإبقاء على زين الدين زيدان لفترة طويلة لتشكيل حقبة تاريخية كالتي فعلها ألسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن أدرك أن المدرب الفرنسي هو الأنسب لقيادة الفريق بين جميع مدربي العالم.

كذلك تتمثل خطة بيريز أيضاً أن يتم دعم زيدان بزملائه السابقين مثل راؤول جونزاليس وخوسيه ماريا جوتي، وهناك هدف آخر من هذه الخطة وهو أن يتم تجهيزهما لخلافة زيزو في حال قرر المغادرة، حيث يريد بيريز تكرار نفس التجربة بعد أن أثبتت نجاحها، فيبدو أن المدرب الذي سبق له اللعب في النادي لديه انسجام أكبر مع اللاعبين، ويعرف كل التفاصيل المتعلقة في النادي.