فروانة: (12) أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال العامين الاخيرين

غزة / سما /

قال الاسير المحرر عبد الناصر فروانة ان (12) أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال العامين الاخيرين. بالاضافة الى (4) سجناء فلسطينيين كانوا في اقسام الجنائيين. بسبب الاهمال الطبي والاستهتار الاسرائيلي المتصاعد.



وتابع ان الحقيقة المرة التي يجب أن يدركها الجميع، أن سلطات الاحتلال لم تعد تلتفت إلى ردود الأفعال التقليدية، و بيانات الشجب والاستنكار "المستنسخة"، عقب استشهاد اسير. كما ولم تكترث بمفردات تحميل الاحتلال المسؤولية، والمطالبات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق والمناشدات الروتينية لاطلاق سراح الاسرى المرضى.



وقال ان الاوضاع تستدعي خطوات جديدة و ادوات ضغط تكون أكثر تأثيرا وتوظيف كافة الآليات الدولية للافراج عن الاسرى المرضى وانقاذ حياتهم وحياة الاسرى عموما من خطر الموت او الاصابة بالامراض وفايروس كورونا.