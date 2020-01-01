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منتدى الإعلاميين يدين حملة قناة "العربية" ضد المقاومة

السبت 18 يوليو 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين صباح يوم السبت إنه تابع بكل أسف حملة قناة "العربية" لتشويه المقاومة ، وتسخيرها جهدها الإعلامي للنيل من الصورة المشرقة لكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير المصير أسوة بالشعوب الحرة.

ورأى المنتدى في بيان صحفي في ذلك انزلاقًا خطيرًا في مربع خدمة أهداف وأجندة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يتورع عنه كل حر وشريف وصاحب ضمير فضلاً عن كل عربي مسلم غيور على القضية الفلسطينية.

ودعا القناة إلى التوقف فورًا عن ذلك، وتسخير جهودها وبثها في خدمة القضية الفلسطينية عبر فضح جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية ومخططات نهب الأرض الفلسطينية، وتحشيد الجماهير العربية والإسلامية لنصرة الحق الفلسطيني في مواجهة الباطل الإسرائيلي.

وأكد منتدى الإعلاميين أن كل محاولات تشويه نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته مصيرها الفشل المحتوم، ولن تنجح بحال من الأحوال بحرف بوصلة الشعب الفلسطيني المتطلع لنيل الحرية والانعتاق من نير الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

#منتدى الإعلاميين

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