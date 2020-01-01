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الصحة: تسجيل 3 وفيات و532 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

السبت 18 يوليو 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 3 وفيات و532 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين


رام الله /سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر يوم السبت، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وأشارت الوزارة  في تقرير الحالة الوبائية، إلى تسجيل 3 حالات وفاة في بيت عوا وبيت كاحل والعيزرية.

ولفتت إلى أن حالات التعافي بلغت 104 حالة، بينها 73 في محافظة الخليل، و29 في محافظة نابلس، حالتان في محافظة جنين.

ونوهت إلى أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، بلغ 16 حالة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبيّنت أنه تم إجراء 2327 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة الكلي بلغ 7759، أما حالات التعافي بلغ 1770، في حين حالات الوفاة وصل إلى 58 حالة.

ولفتت إلى ان توزيع الإصابات الجديدة على المحافظات كانت كالتالي:

محافظة القدس (151): مدينة القدس 96- قطنة 1- مخيم قلنديا 5- الرام 12- عناتا 3- كفر عقب 6- العزيرية 20- بيت سوريك 6- جبع 1- الجيب 1.

محافظة رام الله والبيرة (52): مدينة رام الله 26- البيرة 9- بيرزيت 2- نعلين 3- دير أبو مشعل 1- كوبر 2- دير جرير 1- عارورة 2- بيت عور 1- مخيم الجلزون 2- جفنا 2- أبو شخيدم 1.

محافظة الخليل (199): مدينة الخليل 23- بيت أولا 5- يطا 39- تفوح 2- بني نعيم 2- دورا 47- السموع 1- بيت أمر 11- ترقوميا 1- سعير 3- مخيم العروب 2- مخيم الفوار 27- صوريف 1- نوبا 2- بيت عوا 29- إذنا 4.

محافظة طولكرم (2): مدينة طولكرم 1- صيدا 1

محافظة بيت لحم (14): مدينة بيت لحم 12- مخيم الدهيشة 1- الدوحة 1.

محافظة جنين (19): اليامون 1- ميثلون 3- كفر دان 15.

محافظة نابلس (5): مدينة نابلس 1- طلوزة 3- عزموط 1.

محافظة أريحا والأغوار (22): مدينة اريحا 15- مخيم عقبة جبر 7.

محافظة قلقيلية (58): قلقيلية 49- جيت 8- كفر ثلث 1.

محافظة طوباس (10): طوباس 5- الفارعة 4- طمون 1.

#فيروس كورونا #فلسطين #اصابات #وفيات #الصحة الفلسطينية

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