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وزارة الصحة: تسجيل ٣ وفيات و٥٣٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 18 يوليو 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: تسجيل ٣ وفيات و٥٣٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا


رام الله / سما /

 اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل ٣ وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وجاءت تفاصيل الوفيات والاصابات وحالات التعافي بحسب بيان الصحة كالاتي:

• حالات الوفاة: تسجيل 3 حالات وفاة في بيت عوا وبيت كاحل والعيزرية

• حالات التعافي: 104 حالة تعافٍ، بينها 73 في محافظة الخليل، و29 في محافظة نابلس، حالتان في محافظة جنين

• الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

- إجراء 2327 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 7759

- عدد حالات التعافي: 1770

- عدد حالات الوفاة: 58

توزيع الإصابات الجديدة على المحافظات 532:

محافظة القدس (151): مدينة القدس 96- قطنة 1- مخيم قلنديا 5- الرام 12- عناتا 3- كفر عقب 6- العزيرية 20- بيت سوريك 6- جبع 1- الجيب 1.

محافظة رام الله والبيرة (52): مدينة رام الله 26- البيرة 9- بيرزيت 2- نعلين 3- دير أبو مشعل 1- كوبر 2- دير جرير 1- عارورة 2- بيت عور 1- مخيم الجلزون 2- جفنا 2- أبو شخيدم 1.

محافظة الخليل (199): مدينة الخليل 23- بيت أولا 5- يطا 39- تفوح 2- بني نعيم 2- دورا 47- السموع 1- بيت أمر 11- ترقوميا 1- سعير 3- مخيم العروب 2- مخيم الفوار 27- صوريف 1- نوبا 2- بيت عوا 29- إذنا 4.

محافظة طولكرم (2): مدينة طولكرم 1- صيدا 1

محافظة بيت لحم (14): مدينة بيت لحم 12- مخيم الدهيشة 1- الدوحة 1.

محافظة جنين (19): اليامون 1- ميثلون 3- كفر دان 15.

محافظة نابلس (5): مدينة نابلس 1- طلوزة 3- عزموط 1.

محافظة أريحا والأغوار (22): مدينة اريحا 15- مخيم عقبة جبر 7.

محافظة قلقيلية (58): قلقيلية 49- جيت 8- كفر ثلث 1.

محافظة طوباس (10): طوباس 5- الفارعة 4- طمون 1.

#فيروس كورونا #فلسطين

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