نقيب الاطباء بالخليل: 15% من كوادرنا الطبية مصابون بفيروس كورونا

قال نقيب الاطباء في محافظة الخليل د وائل ابو سنينة، ان 15% من الكادر الطبي اصيبوا بفيروس كورونا في محافظة الخليل.
وأضاف أن هناك تباين بالأراء بين الاطباء وهناك خلل معين في تطبيق بعض الاجراءات وترجمتها على الارض والتي لا تتم بالشكل الصحيح.
وقال د. ابو سنينة في تصريحات اذاعية " نحاول بكل طاقاتنا القيام بواجبنا الطبي اتجاه مرضى جائحة كورونا في محافظة الخليل نظراً لصعوبة الحالات فيها، والفيروس ينتشر بطريقة غير مفهومة حتى الآن عالميا".
واضاف ان الكوادر الطبية في الخليل منهكة جدا ويوجد نقص كبير فيها ونتمنى من الحكومة الاسراع في تعيين الكادر الطبي المطلوب، وهناك بعض التقصير في التجهيزات الطبية والأطباء.
واوضح نقيب أطباء محافظة الخليل:" عقدنا عدة اجتماعات على مدار الخمسة ايام الماضية وجمعنا كل الاطباء المختصين بعلم الفيروسات وجمعنا كل ما توصل اليه الطب في العالم وتدارسنا الموقف وسبل مواجهة هذا الفيروس وحللنا هذه الامور وخرجنا بعديد التوصيات للرئيس ورئيس الوزراء على ان يتم الأخذ بها بعين الاعتبار، و لم نتلق اي رد من الحكومة والرئاسة حتى الان على توصياتنا ونأمل أن يتم دعوتنا لنقاشها من اجل تطبيقها على الارض".
وحول الاغلاق ومنع الحركة، قال ابو سنينة:" الانتشار للفيروس شديد خاصة في محافظة الخليل والإغلاق نرى انه لا فائدة منه واتخاذ الاجراءات الخاصة بالسلامة العامة هي الاهم للحد ومنع هذا الانتشار، واتباع المواطنين لاجراءات السلامة العامة في ازدياد وارتفاع ونأمل ان تستمر لتصل لنسبة 100%، واصدرنا توصيات بضرورة التواصل مع الجمهور والاعلام المحلي مِن اجل كيفية استخدام وسائل السلامة العامة".
وقال" التعاون بين المؤسسات المختلفة ليس بالقدر الكافي والتطبيق على ارض الواقع ضعيف للاسف".