نقيب الاطباء بالخليل: 15% من كوادرنا الطبية مصابون بفيروس كورونا

الخليل/سما/

قال نقيب الاطباء في محافظة الخليل د وائل ابو سنينة، ان 15% من الكادر الطبي اصيبوا بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وأضاف أن هناك تباين بالأراء بين الاطباء وهناك خلل معين في تطبيق بعض الاجراءات وترجمتها على الارض والتي لا تتم بالشكل الصحيح.

وقال د. ابو سنينة في تصريحات اذاعية " نحاول بكل طاقاتنا القيام بواجبنا الطبي اتجاه مرضى جائحة كورونا في محافظة الخليل نظراً لصعوبة الحالات فيها، والفيروس ينتشر بطريقة غير مفهومة حتى الآن عالميا".

واضاف ان الكوادر الطبية في الخليل منهكة جدا ويوجد نقص كبير فيها ونتمنى من الحكومة الاسراع في تعيين الكادر الطبي المطلوب، وهناك بعض التقصير في التجهيزات الطبية والأطباء.

واوضح نقيب أطباء محافظة الخليل:" عقدنا عدة اجتماعات على مدار الخمسة ايام الماضية وجمعنا كل الاطباء المختصين بعلم الفيروسات وجمعنا كل ما توصل اليه الطب في العالم وتدارسنا الموقف وسبل مواجهة هذا الفيروس وحللنا هذه الامور وخرجنا بعديد التوصيات للرئيس ورئيس الوزراء على ان يتم الأخذ بها بعين الاعتبار، و لم نتلق اي رد من الحكومة والرئاسة حتى الان على توصياتنا ونأمل أن يتم دعوتنا لنقاشها من اجل تطبيقها على الارض".

وحول الاغلاق ومنع الحركة، قال ابو سنينة:" الانتشار للفيروس شديد خاصة في محافظة الخليل والإغلاق نرى انه لا فائدة منه واتخاذ الاجراءات الخاصة بالسلامة العامة هي الاهم للحد ومنع هذا الانتشار، واتباع المواطنين لاجراءات السلامة العامة في ازدياد وارتفاع ونأمل ان تستمر لتصل لنسبة 100%، واصدرنا توصيات بضرورة التواصل مع الجمهور والاعلام المحلي مِن اجل كيفية استخدام وسائل السلامة العامة".

وقال" التعاون بين المؤسسات المختلفة ليس بالقدر الكافي والتطبيق على ارض الواقع ضعيف للاسف".