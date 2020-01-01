هل بات «الضم» و«صفقة القرن» وراء ظهورنا؟ عريب الرنتاوي

استطلاعات الرأي العام في كل من إسرائيل والولايات المتحدة لم تعد تحمل أخباراً سارة لكل من ترامب ونتنياهو؛ إذ حتى قبل جائحة "كورونا" بقليل، ظنّ الرجلان أنهما حجزا مقعد الصدارة، وأخذا يستعدان لولاية إضافية، نتنياهو دخل فعلياً في ولايته الخامسة - وإن كان مثقلاً بشروط الائتلاف مع غانتس التي يسعى جاهداً للتحرر منها - فيما ترامب كان فرحاً بالأداء الركيك والمتلعثم لمنافسه بايدن.

الصورة اليوم، تبدو مختلفة، استطلاعات الرأي التي أعطت نتنياهو والليكود 4-5 مقاعد إضافية عن انتخابات آذار 2020، عادت لتخصم من رصيد الرجل، على خلفية أدائه المرتبك في التعامل مع "كورونا". ترامب سبقه للسقوط في الحفرة ذاتها، وهو لأول مرة منذ حملته الأولى، لم يعد واثقاً بفوزه المؤزّر.

ما الذي يعنينا من ذلك كله؟ ولماذا نهتم بمراقبة الأشهر الأربعة القادمة، بكثير من الشغف؟

يعتقد بعض المراقبين، أن تدهور المكانة الانتخابية للرجلين، وتناقص حظوظهما في البقاء على رأس السلطة، ستدفعانهما للتراجع عن قرار الضم، ويقول أصحاب وجهة النظر هذه: إن لدى الرجلين من المشكلات والأولويات ما يصرفهما عن التفكير بفتح جبهات جديدة، قد تقضي على آخر فرصهما في البقاء.

ويبرهن هذا الفريق من المراقبين على جدية وجهة النظر هذه وأرجحيتها بمرور استحقاق الأول من تموز دون أن يحصل نتنياهو على ضوء أخضر مطلوب من ترامب، ومن دون أن يجرؤ الأول على الإقدام على تنفيذ خطوته الأحادية. الضم وفقاً لهذا الفريق، بات وراءنا، بل إن بعضهم بشر بنهاية "صفقة القرن"، وانطواء صفحتها.

لكن فريقاً آخر من المراقبين والمحللين، لا يستبعد حدوث سيناريو آخر، كأن يستعجل نتنياهو الضم من جانبه، لتعويض فشله في احتواء الجائحة، علّه بذلك ينجح في شد عصب اليمين الإسرائيلي، سيما أن الأصوات التي فقدها الرجل وفقاً للاستطلاعات، لم تذهب لمعسكر اليسار أو الوسط، بل ذهبت لقوى يمينية أخرى، أكثر تطرفاً من نتنياهو والليكود سواء بسواء.

أما ترامب، فثمة من يقول: إنه قد يصبح "صاحب مصلحة شخصية" في الضم، و"صاحب الحاجة أرعن"، وقد لا يتردد في تشجيع حكومة نتنياهو على تنفيذ خطوته المرجأة، بتوقيت يتزامن مع الانتخابات أو يسبقها بقليل، ودائماً بهدف مماثل: شد عصب اليمين المسيحي الإنجيلي المتصهين، وهو الذي يشكل ركناً ركيناً من قاعدته الانتخابية. أي أن "شهر العسل" بين اليمين المتطرف الإسرائيلي، ونظيره اليمين الشعبوي الأميركي لم ينقض بعد، ومن السابق لأوانه، نشر إعلان نعي للصفقة المشؤومة.

مثل هذا السيناريو، يجب أن يظل في الحسبان دائماً وفي مختلف الأوقات، فالدول والشعوب، تخطط لمواجهة أسوأ السيناريوهات، فإن وقع ما هو أحسن منها، كان به، وإلا فإن الاستعداد يكون تم على قاعدة مواجهة أكثر الأخطار والتحديات فداحة.

ثمة "تفكير رغائبي" عند كثيرين منّا، في السلطة والحكم، كما في الرأي العام، يفضل سيناريو انهيار حكومة نتنياهو وسقوط ترامب. والحقيقة أن كلا الرجلين، غير مأسوف عليه، لكن ما يغيب عن البال، أن احتمالاً كهذا ليس مؤكداً، وقد لا يكون مرجحاً. ثم من قال: إن بدائلهما ستكون أفضل منهما بكثير... إن خرج نتنياهو من الحكومة، سيظل أقصى اليمين حاضراً لوراثته، أما مع جو بايدن، فلا يظننَّ أحد أنه سيعيد عقارب الساعة إلى ما قبل نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أو أنه سيعود حتى إلى "ورقة كلينتون"، يبدو أن هذا هو الخيار، الذي بات وراء ظهورنا.