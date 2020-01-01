كوريا الشمالية تعلن ابتكار لقاح ضد كورونا

بيونغ يانغ/وكالات/

أفاد موقع "ميري" الكوري الشمالي، المختص بنشر الإنجازات العلمية، بأن كوريا الشمالية تمكنت من تصميم لقاح مرشح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للموقع، تمكنت مجموعة من العلماء في مركز أبحاث الطب التابع لمعهد الدراسات الطبية والبيولوجية، من تصميم لقاح وحدات فرعية مقترن، على أساس بيانات التسلسل الجيني لبروتين S المأخوذ من غشاء الفيروس التاجي، الذي يرتبط بالإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) في أغشية خلايا البشر.

وتم التحقق من فعالية وأمان اللقاح، من خلال اختباره على الحيوانات، وبدأت التجارب السريرية على البشر في أوائل يوليو.

وذكر الموقع أنه "بالنظر إلى عدم وجود أي مرضى مصابين بكوفيد-19، في كوريا الشمالية، يجري البحث عن طريقة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

المصدر: نوفوستي