سيناريو وحيد يُنقذ رقبة ساري من مقصلة الإقالة

وكالات / سما /

يُواجه ماوريسيو ساري، مدرب نادي يوفنتوس، مصيراً مجهولاً في ظل تراجع نتائج فريق السيدة العجوز خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يجعل لقب الدوري الإيطالي على المحك.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 77 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث تمكن من تحقيق 24 انتصاراً فيما تعادل في 5 وخسر 4، وسجل الفريق 70 هدفاً، واستقبلت شباكه 35 هدفاً.

وبحسب صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس تُخطط لإقالة ماوريسيو ساري إذا خسر الفريق لقب الكالتشيو هذا الموسم، وبالتالي فإن مصير صاحب الـ61 عاماً بات مرتبطاً بالمواجهات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن ماوريسيو ساري، يحظى بثقة أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، ولكن في حال فشل البيانكونيري في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، فلن يكون خيار إقالته مستبعداً.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن الجميع، بما فيهم أعضاء الإدارة واللاعبين، سيكونون تحت التقييم بحلول نهاية الموسم.

ولا تقتصر مشاكل اليوفي فقط على ساري وقراراته الفنية، ولكن أيضاً على اختيارات الإدارة فيما يخص عمليات بيع اللاعبين، وخصوصاً ماريو ماندزوكيتش وميراليم بيانيتش.