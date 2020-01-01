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ريال مدريد ملزم بدفع مبلغ مالي بعد تتويجه بالليجا

السبت 18 يوليو 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد ملزم بدفع مبلغ مالي بعد تتويجه بالليجا


وكالات / سما /

بات ريال مدريد مطالباً بدفع مبلغ مالي كبير، عقب تتويجه بلقب الدوري الإسباني، مساء أمس الخميس، إثر فوزه على فياريال بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة 37 من الليجا.

وسوف يستفيد تشيلسي مادياً من تتويج ريال مدريد وفقاً لما تنص عليه بنود صفقة انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى الفريق الملكي، والتي تم توقيعها خلال الصيف المنصرم.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن تشيلسي سيحصل على مبلغ 35 مليون يورو من ريال مدريد، بعد تتويج الملكي بلقب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وأيضاً نظير تأهل المرينجي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت، أن شيلسي وضع بنوداً خاصة في عقد انتقال البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد، وبناءً عليها سيحصل على 20 مليون يورو من تتويج المرينجي بالليجا، و15 مليون من وصول الفريق لأدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال.

كما سيحصل تشيلسي على أموال إضافية في حال توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع العلم أن سيواجه مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي بشهر أغسطس القادم.

تجدر الإشارة إلى أن إدين هازارد شارك في 16 مباراة بالليجا هذا الموسم، وسجل خلالها هدفاً وحيداً، فيما قدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

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