نجم نابولي يُحدد مفتاح إقصاء برشلونة

وكالات / سما /

تحدث دريس ميرتينز، نجم نابولي الإيطالي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام برشلونة في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إجراؤها في الثامن من شهر أغسطس القادم.

ويُواجه نابولي نظيره الكتالوني في إياب دور الـ16 بملعب الكامب نو، مع العلم أن لقاء الذهاب بينهما انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال شهر فبراير الماضي، بملعب ساو باولو.

وقال اللاعب البلجيكي في تصريحات نقلتها صحيفة (سبورت) الإسبانية: “الشيء السلبي في مباراة الذهاب كان الهدف الذي استقبلناه، نعلم بأنه تنتظرنا مباراة معقدة في الكامب نو، لكن إن استعددنا بشكل جيد فكل شيء مُمكن”.

وتابع: “بالطبع، إذا فزت بهدف نظيف على أرضك، يختلف الأمر، لكن في النهاية، سجلوا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، وعلينا الآن مواجهتهم في ملعبهم”.

وأضاف: “برشلونة في الكامب نو يلعب بشكل مذهل، المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكننا نثق كثيراً في أنفسنا ونعرف أن مفتاح التأهل للدور القادم هو التسجيل في مرماهم”.

ويعاني برشلونة من بعض الغيابات في هذا اللقاء، ففي خط الوسط سيغيب أرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس بداعي الإيقاف، فيما تحوم الشكوك حول قدرة أنطوان جريزمان على اللحاق بالمباراة.