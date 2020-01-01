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المدفعجية يسعى لتعزيز صفوفه بصفقتين ناريتين

السبت 18 يوليو 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدفعجية يسعى لتعزيز صفوفه بصفقتين ناريتين


وكالات / سما /

يسعى نادي آرسنال لتعزيز صفوفه خلال الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يأمل في إبرام صفقات مجانية، من خلال ضم لاعب ينتهي عقده مع فريقه الحالي، وأيضاً جلب لاعب آخر على سبيل الإعارة.

وينتهي عقد ويليان دا سيلفا مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، وبات من المؤكد رحيله عن قلعة ستامفورد بريدج، فيما يرغب فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، في العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن آرسنال مهتم بالتعاقد مع ويليان دا سيلفا بصفقة انتقال حر، وفيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لموسم واحد الأقل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويريد برشلونة بيع كوتينيو بشكل نهائي، ولكنه مستعد للموافقة على إعارته لمدة موسم نظير 10 ملايين يورو، ولكن ما قد يُعرقل انضمامه إلى آرسنال هو راتبه السنوي.

ونفس الأمر ينطبق على ويليان دا سيلفا الذي يطلب راتباً سنوياً مرتفعاً، مع عقدٍ لمدة 3 سنوات، ولكن آرسنال يحاول في الوقت الحالي، التوصل لاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 31 سنة.

وكان ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، قد أشار إلى أنه يشعر بالقلق إزاء ميزانية الانتقالات المخصصة له هذا الصيف في ظل مساعيه لإعادة هيبة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

#آرسنال #فيليب كوتينيو

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