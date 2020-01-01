"التعليم العالي" تنهي تدريبا خاصا لتطوير كادر الجامعات والكليات في التعليم الالكتروني

رام الله / سما /

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تدريبا خاصا على برنامج "Moodle" لأكثر من 30 محاضرا في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وكلية الأمة الجامعية في القدس، ضمن مساعيها لتطوير التعليم الالكتروني في ظل استمرار فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان لها، ان البرنامج التدريبي الممول من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ،"GIZ"يهدف إلى تطوير المهارات والقدرات الرقمية للمحاضرين في التعليم الالكتروني.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس بالتدريب، مثمنا دور الجهة المانحة على التعاون الفعال.

وأكد مواصلة الوزارة تقديم كل ما يمكن لمؤسسات التعليم العالي لتطوير ودعم التعليم الالكتروني، لا سيما مع استمرار انتشار فيروس "كورونا" الذي يضرب العالم بأسره.