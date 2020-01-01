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353 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال أسبوع

السبت 18 يوليو 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
353 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال أسبوع


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن 353 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضحت أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال للمتطرفين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.

وتستعد ما تسمى "جماعة طلاب لأجل الهيكل" المتطرفة لإطلاق حملة تهويد للمسجد الأقصى المبارك تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".

وطالبت الجماعة المتطرفة بتنفيذ الحملة من تاريخ 26 وحتى 30 يوليو الجاري، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المستوطنين، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وطباعة المنشورات وتوزيع الكتيبات على المقتحمين، ونشر أفكار تهويد الأقصى، لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما تسمى ذكرى "خراب الهيكل".

#المسجد الأقصى #مستوطنون

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