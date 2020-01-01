أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم

أسعار الخضروات:
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل
بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شيكل
بامية بلدية: 8 شيكل
بامية مصرية: 6 شيكل
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
كوسا: 8 – 10 ك = 10 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
لوبياء: 1ك = 4 شيكل
دوالي: 1ك = 8 شيكل
دوالي زيتاني: 12 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
و2ك = 5 شيكل
فقوس: 5 ك = 10 شيكل
فقوس كبير: 7 ك = 10 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
و2ك = 3 شيكل
تومة (وقية): 3 شيكل
أسعار الفواكه:
بطيخ سدلس بدون بزر: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بطيخ بزر: 10 – 12 ك = 10 شيكل
شمام: 5 – 7 ك = 10 شيكل
جودة أقل: 8 – 10 ك = 10 شيكل
موز: 1 ك = 4 – 5 شيكل
تفاح فوجي: 6 شيكل
تفاح عانا: 4 – 5 شيكل
عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل
خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شيكل
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل
مشمش: 1ك = 7 شيكل
أجاص: 5 – 6 شيكل
مانجا شيلي: 7 شيكل
كيوي: 1 ك = 5 شيكل
الذرة: 15 – 16 كوز = 10 شيكل
سانتروزة حمراء: 1ك = 4 – 5 شيكل
سانتروزة صفراء: 1ك = 7 شيكل