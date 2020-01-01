لجان العمل الصحي تعقد تدريباً للشباب بعنوان الحق بالصحة والقانون الدولي لحقوق الإنسان

بيت لحم / سما /

بدأت مؤسسة لجان العمل الصحي من خلال دائرة التنمية المجتمعية تدريباً للشباب من كلا الجنسين بعنوان "الحق بالصحة والمحددات الاجتماعية للحق بالصحة والقانون الدولي لحقوق الإنسان " بواقع 24 ساعة تدريبية وبمشاركة 16 متدرباً ومتدربة، وذلك في مستشفى بيت ساحور التابع للجان العمل الصحي وفق إجراءات السلامة والوقاية العامة من فايروس كورونا.

وتستمر الدورة لأربعة أيام، لتزويد المشاركين والمشاركات بمفاهيم الحق بالصحة والمحددات الاجتماعية للحق بالصحة، والإطلال على نشأة تاريخ حقوق الإنسان ( العهد الدولي لحقوق الإنسان) والتعرف على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وذلك بهدف ترسيخ كافة المفاهيم لدى المشاركين، وخلال أيام التدريب أيضا سيتم تزويد المشاركين بالكثير من القضايا المرتبطة بالقوانين الدولية والمحلية، ومعرفة العلاقة والربط ما بين الصحة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعرف على دستور منظمة الصحة العالمية وتاريخ الحق بالصحة ضمن إطار أهداف التنمية، وسيكون هناك وقت مخصص لتزويد المشاركين بالتدريب للتعرف على أثر سياسات الاحتلال الإسرائيلي على تدابير الحق بالصحة، والمؤشرات الوطنية للوصول والحصول على الحق بالصحة، وفي نهاية التدريب سيتم التطرق إلى الخطة الإستراتيجية الوطنية للحق بالصحة، ودور وزارة الصحة الفلسطينية في تلبية احتياجات الحق بالصحة.

وذكر ميسر التدريب فادي إشتيه أن مواضيع التدريب ستكون من خلال النقاش والعرض وعرض بعض الحالات الدراسية بهدف إثراء الجوانب المعرفية لدى المشاركين، وزيادة وعيهم بنشأة حقوق الإنسان الدولية وربطها بالحق بالصحة، ومن ثم بناء قدراتهم في مجال الضغط والمناصرة تجاه الحصول والوصول إلى كافة الخدمات الصحية.

جدير بالذكر أن مؤسسة لجان العمل الصحي وعبر دائرة التنمية المجتمعية قامت بتصميم مجموعة من التدريبات الشبابية بناءً على استمزاج آراء الشباب والمجموعات المتطوعة في المؤسسة، بهدف رفع الوعي الشبابي بقضايا الحق بالصحة والمحددات الاجتماعية للحق بالصحة، وصولاً إلى تمكين الفئات المستهدفة من الشباب لامتلاك مهارات تطبيق عملية تمكنهم لاحقاً على بناء مبادرات وحملات مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز معرفة الشباب وأفراد المجتمع بالحقوق الاجتماعية والصحية المبنية على الحق في الصحة.