مناورة تحاكي اكتشاف إصابة بكورونا في حي مكتظ بغزة

غزة / سما /

تنفّذ وزارتا الداخلية والصحة في قطاع غزة اليوم السبت مناورة تدريبية مشتركة تحاكي اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في حي سكني مكتظ بمنطقة النصر غرب مدينة غزة.

وتشمل المناورة التي تبدأ عند الـ11:00 صباحًا كيفية التعامل مع الإصابة، وإغلاق المنطقة السكنية، وفرض حظر التجوال في تلك المنطقة، مع تنفيذ الفصل الكامل بين كافة المحافظات.

وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم إن المناورة تأتي في إطار رفع الجهوزية وزيادة الكفاءة لدى الجهات الحكومية، في التعامل مع أي تطورات بخصوص مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، خاصة في ظل ازدياد الخطورة، وتفشي الفيروس في دول الجوار.