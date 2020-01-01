رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، اليوم السبت، خبر تسجيل حالتي وفاة و439 إصابة جديدة بـ"كورونا" في عدة محافظات في الضفة الغربية، وإغلاق شامل حتى صباح الأحد.

كما تناولت إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال لمسيرات في الضفة رفضا لـ "الضم" والاستيطان.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ وفاة و439 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإغلاق شامل بالضفة

_ 60 إصابة بـ "كورونا" في صفوف جاليتنا بأميركا

_ 10 إصابات بفيروس كورونا في مخيم الرشيدية بلبنان

_ مستوطنون نصبوا خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس.. عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات في الضفة رفضا لـ "الضم" والاستيطان

_ بكين: المسؤولون الأميركيون فقدوا عقولهم وجن جنونهم في تعاملهم مع الصين

_ تقديرات إسرائيلية: قرار المحكمة الجنائية الدولية سيصدر في الساعات القادمة

_ واشنطن تحض نتنياهو على إبقاء فرص قيام دولة فلسطينية حية!!

_ ضغوط متصاعدة على نتنياهو بعد عودة الإصابات بـ "كورونا" إلى الارتفاع

_ بيع نحو مليون نسخة من كتاب ابنة شقيق ترمب في اليوم الأول من صدوره

_ في مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل.. عملية جراحية دقيقة ومعقدة لترميم الجمجمة لمواطن

"الأيام":

_ إغلاق أقسام في مستشفيين بمحافظتي سلفيت وجنين.. "كورونا" في فلسطين: وفاتان و439 إصابة جديدة.. الكيلة: المنحنى الوبائي لا يزال في صعود ومتعدد البؤر

_ مصرع مواطن دهسًا شرق رام الله وطفلة في الخليل

_60 إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا

_ فلسطين ترحب بتعيين مبعوث روسي جديد للسلام في الشرق الأوسط

_ "أوتشا": 31 مبنى يملكها فلسطينيون هدمت أو صودرت خلال الأسبوعين الماضيين

_ مسؤول أميركي: واشنطن تدعو نتنياهو إلى الإبقاء على فرص قيام دولة فلسطينية حية

_ مستوطنون يعتدون على أراض في كفر اللبد وبيتا وإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات شعبية

_ مسؤول أممي: عقاب إسرائيل الجماعي للفلسطينيين إهانة للعدالة ولسيادة القانون

_ تقديرات إسرائيلية: "الجنائية الدولية" ستصدر قرارها في الساعات القادمة

_ الضغوط تتصاعد على نتنياهو بعد عودة الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع

_ تفشي الجائحة يعمق معاناة سكان مخيمات الضفة

_ وزيران إسرائيليان: غانتس يريد تأجيل تنفيذ الضم للتركيز على "تحسين أوضاع المستوطنين والفلسطينيين"

"القدس":

_ مواطنون يؤدون صلاة الجمعة على أراض مهددة بالمصادرة في حلحول.. مواجهات في قلقيلية وإغلاق عزون وحارس.. إصابات خلال قمع فعالية ضد الاستيطان في عصيرة

_ وفاتان من الرام وبيت عوا و439 إصابة جديدة بالوباء

_ مايكل لينك: ممارسات اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني إهانة للعدالة ولسيادة القانون

_ الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى وفق نظام التباعد

_ بطريركية الروم الأرثوذكس تسترجع أراضي كان الجيش الإسرائيلي قد استولى عليها عام ١٩٦٧

_ برنامج الحزب الديمقراطي الأميركي لا يطالب بإنهاء الاحتلال ويحافظ على المساعدات العسكرية لإسرائيل