الاعلام العبري: محكمة الجنايات الدولية لم تتخذ قرارا بفتح تحقيق جنائي ضد اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

زعمت مصادر إسرائيلية، أن محكمة الجنايات الدولية، لم تتخذ أي قرار بشأن فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، وموقع واللا العبري، فإن القضاة الذين كانوا من المقرر أن يتخذوا القرار هذا المساء، أنهوا جلستهم بدون أي قرار، وذهبوا في إجازة صيفية ستستمر عدة أسابيع.

ولم يتخذ القضاة أي قرار بشأن طلب المدعية العامة للمحكمة فاتوا بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الحرب ضد إسرائيل، وتحديد سلطة المدعية في التحقيق بتلك الجرائم.

وكان موقع صحيفة يسرائيل هيوم ذكر امس ، أنه ستكون أمام المحكمة مهلة يومين، إلا أن الجلسة التي عقدت انتهت امس بدون نتائج وذهب القضاة في إجازة.

واستعدت إسرائيل في الأيام الأخيرة لقرار محتمل من هيئة القضاة للسماح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.