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حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

السبت 18 يوليو 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى عربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.                                                                                                

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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