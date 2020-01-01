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فصائل العمل الوطني برفح: يجب رفع الغطاء العشائري والعائلي عن قتلة الشهيد القيق

الجمعة 17 يوليو 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل العمل الوطني برفح: يجب رفع الغطاء العشائري والعائلي عن قتلة الشهيد القيق


غزة /سما/

أصدرت فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة رفح بيانا مساء يوم الجمعة حول جريمة اغتيال الشهيد جبر القيق.

وقالت فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة رفح، إنه في إطار متابعتها المتواصلة لمجريات جريمة اغتيال الشهيد جبر القيق، عقدت فصائل العمل الوطني والإسلامي اجتماعاً لها مساء يوم الجمعة الموافق 2020/7/17.

وأكدت أن جريمة إغتيال الشهيد والأسير المحرر جبر القيق جريمة تمس أمن الوطن والمناضلين وتشكل تهديداً للنسيج الوطني والاجتماعي، وتعتبر خدمة لمخططات الاحتلال.

وأضافت: نؤكد على احترامنا لكل شرائح وفئات شعبنا كما ونؤكد على أن عائلة الصوفي جزء أصيل من مكونات شعبنا المشهود لها بالنضال والتضحيات في مسيرة نضالنا الوطني، مشيرة إلى أنه مطلوب منها الاعلان بشكل واضح إدانتها لهذه الجريمة النكراء التي أودت بحياة مناضل أمضى حياته مناضلاً ضد الاحتلال الصهيوني، ورفع الغطاء العشائري والعائلي عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء.

وشددت الفصائل على معاقبة المجرمين مرتكبي هذه الجريمة وفقاً للقوانين المعمول بها لتشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث في أمن وسلامة الوطن والمناضلين.

وثمنت نثمن دور الأجهزة الأمنية في متابعة هذا الحدث ونطالبها ببذل مزيداً من الجهد من أجل إلقاء القبض على الجناة وشركائهم .

#اغتيال القيق #الفصائل الفلسطينية #رفح #قتلة القيق #عائلة الصوفي

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