الصين تشن هجوما شرسا على مسؤولين أمريكيين: لا يمكن لعصفور دوري صغير أن يفهم طموح بجعة!

بكين /سما/

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن المسؤولين الأمريكيين "فقدوا عقولهم وجن جنونهم" في تعاملهم مع بكين، وذلك بعد فرض واشنطن المزيد من العقوبات على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وشنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ هجوما شرسا على المسؤولين الأمريكيين، وقالت إن وزير العدل الأمريكي بيل بار وغيره من المسؤولين الأمريكيين ينتقدون الصين لصرف الأنظار عن مشكلاتهم السياسية الداخلية. وفق روسيا اليوم

وأضافت "لا يتردد هؤلاء في تأليب الرأي العام المحلي لمصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب سياسية إلى درجة أنهم فقدوا عقولهم وجن جنونهم".

وأوضحت أن الصين لا تنوي تحدي الولايات المتحدة أو الحلول محلها، وقالت إنها تأمل بأن تتمكن واشنطن من "العودة إلى العقلانية" في ما يتعلق بسياستها حيال الصين.

وسخرت من المسؤولين الأمريكيين المناهضين قائلة: "لا يمكن لعصفور دوري صغير أن يفهم طموح بجعة".

وأضافت: "هذا سوء تقدير وسوء فهم خطير لنيات الصين الاستراتيجية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين هذا العام، ليس فقط بسبب الخلافات التجارية بينهما، بل بسبب فرض عقوبات على بكين التي ردت بعقوبات مماثلة على بعض أشد الشخصيات المعارضة علنا للصين في الكونغرس الأمريكي بعد أيام على قرار الولايات المتحدة حظر منح تأشيرات لمسؤولين صينيين وتجميد أصول تابعة لهم.

وزاد وزير العدل الأميركي بيل بار من حدة التوتر الخميس عندما اتهم بكين بشن "حرب اقتصادية خاطفة" للحلول محل واشنطن كأبرز قوة في العالم ونشر الأيديولوجيا السياسية التي تتبناها حول العالم.