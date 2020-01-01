أبو الريش: نعمل بمسؤولية عالية لحماية غزة من "كورونا"

غزة /سما/

ترأس وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، اليوم الجمعة، اجتماعًا لغرفة عمليات الطوارئ، ورؤساء لجان الطوارئ الفرعية بالمحافظات، لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ مناورة فحص الجهوزية حال اكتشاف إصابة بفيروس "كورونا" داخل المجتمع.

وقال أبو الريش، إن مستوى النجاح الذي تحقق في إدارة ملف جائحة "كورونا"، يتطلب المزيد من العمل بمسؤولية عالية لحماية قطاع غزة من خطر الفيروس.

وأكد أن مناورة الغد تأتي لقياس مدى جهوزية الجهات الحكومية للتعامل مع أي سيناريوهات وفق الخطط الموضوعة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن مناورة ستنفذها، يوم غدٍ السبت، تُحاكي اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في حي سكني مكتظ، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة، أن المناورة ستنفذ بمنطقة "النصر" غرب مدينة غزة، لمدة ساعتين من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 13:00 ظهراً.