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7 اصابات جديدة بكورونا في طوباس

الجمعة 17 يوليو 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 اصابات جديدة بكورونا في طوباس


طوباس /سما/

 قال محافظ طوباس والاغوار الشمالية اللواء يونس العاصي مساء اليوم الجمعة، انه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة من بلدة واد الفارعة وهم من المخالطين لمصابين.

وأوضح العاصي في بيان صحفي؛، أن جميع الحالات المصابة هم من المخالطين الذين تم سحب عينات منهم يوم أمس، حيث قامت الطواقم الطبية بسحب (522) يوم أمس ظهرت نتائجها اليوم جميعها سليمة باستثناء (7) حالات.

وبيّن أنه بتسجيل الإصابات الجديدة؛ يرتفع عدد الإصابات النشطة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية إلى (35) إصابة نشطة.

وأفاد العاصي بتسجيل حالة تعافيواحدة من طوباس، حيث تعافت بعد فترة عزل لاكثر من اسبوعين، مشيرا إلى أن الوضع الصحي لجميع المصابين مستقر ومصاب واحد غير مستقر.

وأشار إلى أن عدد المحجورين في مركز الحجر الصحي في كشدة (1) والمستشفى العسكري في نابلس (1) وباقي المصابين في الحجر المنزلي.

وقال العاصي إن طواقم الطب الوقائي تقوم بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين وسحب عينات منهم.

واعتبر أن عدد الإصابات المرتفع بفيروس كورونا سببه الاختلاط، مؤكدا على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات وعدم اللجوء إلى التجمع والتجمهر.

كما ناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم التحرك لكسر السلسلة الوبائية تحت طائلة المسؤولية، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإغلاق المعلن من قبل الحكومة وعدم التحرك حتى يتسنى تحديد خارطة المصابين الوبائية بشكل نهائي وأخذ العينات.

وطالب محافظ طوباس كافة المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي لمدة (14) يوما وعدم الخروج من المنزل حفاظا على صحتكم ومنعا لتفشي الفيروس.

#طوباس #فيروس كورونا #اصابات

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