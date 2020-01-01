مصرع طفلة "عام ونصف" بحادث دعس من قبل والدها في الخليل.

الخليل /سما/

لقيت طفلة تبلغ من العمر "عام ونصف" اليوم مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دعس بالخطأ من قبل والدها بمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة قد تلقت بلاغا بدخول الطفلة إلى مستشفى محمد علي المحتسب متوفية جراء حادث دعس وجرى نقلها إلى مستشفى الخليل الحكومي، على الفور تحركت الشرطة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف ارزيقات بأن سبب الحادث ناجم عن تعرض الطفلة للدعس من قبل والدها بالخطأ أمام المنزل، حيث تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.