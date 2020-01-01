الصحة الإسرائيلية: 1929 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة و392 وفاة منذ بدء الجائحة

القدس المحتلة /سما/

أوضحت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، تسجيل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في إسرائيل، منذ منتصف ليل أمس الخميس، فيما بلغ عدد الإصابات التي تم تشخيصها، خلال 24 ساعة، 1929 إصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن حصيلة الإصابات النشطة، وصلت إلى 26323 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن الإصابات التي شُخِّصَت في الساعات الـ24 الأخيرة، جاءت بعد إجراء 30965 فحصا، يوم أمس.

وفي ظل الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة وتلك التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي، سجلت 5 وفيات جديدة في الساعات الأخيرة، لتصل حصيلة الوفيات، إلى 392 وفاة، اليوم.

وأشارت إلى أن عدد المُصابين الذين تُوصف حالاتهم بالخطيرة، وصل إلى 208 أشخاص، بينهم 56 يخضعون للعلاج بواسطة أجهزة التنفّس الاصطناعيّ.

وبحسب البيان، فإن الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة وتخضع للرعاية بالحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، بينما يرقد مئات الأشخاص في مستشفيات البلاد بحالة طفيفة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت صباح اليوم، تسجيل 1819 إصابة بالفيروس، أمس الخميس، في واحدة من أعلى الإصابات اليومية في إسرائيل منذ انتشار الوباء.

ودخلت عند الخامسة من مساء اليوم، تقييدات جديدة حادّة حيّز التنفيذ، منها تقييد التجمهر بـ10 أشخاص في مكان مغلق، و20 شخصا في مكان مفتوح، وإغلاق معاهد اللياقة البدنية، فيما تقرر إلغاء إغلاق المطاعم، وتمديد فتحها حتى يوم الثلاثاء المُقبل.

وقررت الحكومة الإسرائيليّة، أيضًا، إغلاق المجمعات التجارية، والحوانيت، والأسواق، وبرك السباحة، وصالونات الحلاقة، ومعاهد التجميل ومصالح تجارية أخرى في نهايات الأسبوع. ولا تفرض القيود الابتعاد عن البيوت لمسافة معينة. وستبقى الشواطئ مفتوحة في نهاية الأسبوع الحالي. وتكون القيود سارية من الساعة الخامسة من مساء الجمعة وحتى الخامسة صباحا من يوم الأحد.

وكلفت الحكومة رئيسها، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بحسم موضوع جهاز التعليم، بعدم عارض وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، إغلاق المدارس الصيفية.

وستبقى المصالح التجارية لبيع المواد الغذائية مفتوحة وكذلك الصيدليات وحوانيت النظارات وحوانيت إصلاح الأدوات الكهربائية. ولن تستقبل مكاتب الوزارات الجمهور، وإنما سيتم التوجه إليها من خلال الإنترنت، وتقليص عدد الموظفين في الوزارات إلى النصف.