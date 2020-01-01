"الخارجية": 60 إصابة جديدة و1523 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية

رام الله /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات بين الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 3604 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين بين جالياتنا حتى اللحظة إلى 1523.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 60 اصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من أوهايو، وتكساس، وميشيغان، ما يرفع عدد الإصابات الى 2004، فيما سجلت 66 حالة وفاة.

من ناحيتها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7، مضيفة أنها تتابع شؤون الطلبة واحتياجاتهم وتتواصل معهم عبر رقم الطوارئ للإجابة على استفساراتهم.