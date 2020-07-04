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"الجمعية العربية" تجري عملية جراحية نادرة لترميم جمجمة

الجمعة 17 يوليو 2020 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجمعية العربية" تجري عملية جراحية نادرة لترميم جمجمة


بيت لحم /سما/

اجرت مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتاهيل عملية جراحية دقيقة ونادرة لترميم الجمجمة لاحد مصابي حوادث السير من محافظة الخليل حيث شكلت نجاح هذه العملية انجاز طبي فلسطيني.

وقالت جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ان طاقم مختص من اطباءها و برئاسة الاستشاري في جراحة الوجه والجمجمة الدكتور خضر زيدان وطاقم العمليات والتمريض بإجراء عملية جراحية نادرة بتاريخ 2020/07/04 للمصاب “أ.ش” من منطقة سعير بمحافظة الخليل إثر تعرضه لحادث سير نتج عنه كسور مركبة غائرة لمنطقة وسط الوجه والانف والعينين مع قاعدة الجمجمة والجزء المداري المصفوي منها مما ادى لخلل وظيفي في عملية التنفس والبصر والمضغ وحاسة الشم مع انحراف لتفاصيل وشكل الوجه.

وبحسب بيان الجمعية فقد قام الاستشاري الدكتور خضر زيدان بالوصول لمنطقة العملية عبر جرح محيط للجمجمة بعد تحرير العينين والاعصاب والشرايين والاوردة المحيطة بها، لاكتساب مدى والوصول لهذا الجزء من الجمجمة والذي يعتبر الابعد جراحياً.

و تمكن الطاقم من اعادة ترميم ثلاثي الابعاد للجمجمة ومحجر العينين وعظم الجبهة والانف مستخدماً في ذلك الانسجة المحلية للمريض والشبكات والقطع المعدنية الخاصة.

واكدت الجمعية العربية انه وبعد اجراء العملية للمواطن المصاب جرى تحسن مباشر على حالة المريض مع عودة لجميع وظائف المنطقة لطبيعتها حيث تماثل المريض للشفاء التام خلال ٥ ايام وغادر المستشفى بكامل عافيته لممارسة حياته كالمعتاد.

#جمعية بيت لحم العربية للتاهيل

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