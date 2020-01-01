  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلسلة اتصالات روسية تهدف لاستئناف عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية..

الجمعة 17 يوليو 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة اتصالات روسية تهدف لاستئناف عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية..


موسكو /سما/

أجرى فلاديمير سافرونكوف، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سلسلة اتصالات هاتفية تهدف إلى استئناف عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة بأن سافرونكوف أجرى مكالمات مع كل من المدير العام للخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز والمبعوث الخاص للخارجية السويسرية رولاند شتايننغر والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي سوزانتا تيرستال والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وحسب البيان، فإن المباحثات تناولت السبل المحتملة للمساعدة في استئناف العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف إيجاد حلول لجملة القضايا المحورية المتعلقة بالوضع النهائي.

وشدد الجانب الروسي على ضرورة الامتناع عن الخطوات الأحادية، وعلى أهمية تفعيل عمل "الرباعية الدولية" بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارها آلية فريدة من نوعها صادق عليها مجلس الأمن الدولي.

"RT"

#روسيا #المفاوضات #فلسطين #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

السراج يتحدث عن المادة المكتشفة في مياه بحر غزة ويؤكد: لا داعي للقلق

صور.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب "غير عادية" من قطاع غزة لإسرائيل

الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في جميع محافظات الوطن..

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية ليست دولة.. ويمكن محاكمتها..!!

مصر.. حل لغز "مومياء المرأة الصارخة" (بالصور)

مسؤول أوروبي يحذر : إسرائيل قد تستدعي حربا مع إيران

جريمة غامضة مروعة تهز السعودية ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا نحرا بالسكين

الأخبار الرئيسية

أولمرت: هل يستمر “الساحر” نتنياهو في خداعه.. ويذهب إلى انتخابات رابعة؟

"نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية".. واشنطن تحث تل ابيب على عدم تنفيذ حطة الضم الاسرائيلية

الالاف يتظاهرون في غزة تضامنا مع الاقصى وضد اجراءات اسرائيل في مصلى باب الرحمة

وزارة الصحة: تسجيل ٦ وفيات و٤٣٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا

مسؤول أوروبي يحذر : إسرائيل قد تستدعي حربا مع إيران