  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحويل أسرى للاعتقال الاداري وتمديد توقيف اخرين وافراجات

الجمعة 17 يوليو 2020 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل أسرى للاعتقال الاداري وتمديد توقيف اخرين وافراجات


رام الله /سما/

حولت سلطات الاحتلال ، اليوم ، الأسير جعفر خليل من جنين للاعتقال الاداري لمدة 6 شهور ، علما انه معتقل منذ شهرين ،ومددت محاكم الاحتلال ، اعتقال المقدسي حجازي أبو صبيح إلى يوم الإثنين القادم حيث يقبع حاليا في زنازين المسكوبية ، واجلت محاكمة الأسير اسحق محاميد من مخيم نور شمس شرق طولكرم ، لمدة شهر علماً بأنه معتقل منذ 13 شهراً ، كما مدد اعتقال الأسير محمود عياد لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق في المسكوبية .

وافرجت سلطات الاحتلال عن الأسير محمد العطعوط من مخيم الأمعري برام الله ، بعد اعتقالٍ دام 3 أعوام في الأسر، وافرجت عن الأسير اسلام حمارشة من بلدة يعبد قضاء جنين بعد اعتقال دام 3 شهور ونصف .

وعن الأسير الحسن هيثم أبو نصر من سكان معسكر جباليا 23 عاما بعد عام من الأسر ـحيث تم اعتقاله خلال مشاركته في مسيرات العودة.

#سلطات الاحتلال #اسرى #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

السراج يتحدث عن المادة المكتشفة في مياه بحر غزة ويؤكد: لا داعي للقلق

صور.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب "غير عادية" من قطاع غزة لإسرائيل

الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في جميع محافظات الوطن..

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية ليست دولة.. ويمكن محاكمتها..!!

مصر.. حل لغز "مومياء المرأة الصارخة" (بالصور)

مسؤول أوروبي يحذر : إسرائيل قد تستدعي حربا مع إيران

جريمة غامضة مروعة تهز السعودية ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا نحرا بالسكين

الأخبار الرئيسية

أولمرت: هل يستمر “الساحر” نتنياهو في خداعه.. ويذهب إلى انتخابات رابعة؟

"نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية".. واشنطن تحث تل ابيب على عدم تنفيذ حطة الضم الاسرائيلية

الالاف يتظاهرون في غزة تضامنا مع الاقصى وضد اجراءات اسرائيل في مصلى باب الرحمة

وزارة الصحة: تسجيل ٦ وفيات و٤٣٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا

مسؤول أوروبي يحذر : إسرائيل قد تستدعي حربا مع إيران