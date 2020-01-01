تحويل أسرى للاعتقال الاداري وتمديد توقيف اخرين وافراجات

رام الله /سما/

حولت سلطات الاحتلال ، اليوم ، الأسير جعفر خليل من جنين للاعتقال الاداري لمدة 6 شهور ، علما انه معتقل منذ شهرين ،ومددت محاكم الاحتلال ، اعتقال المقدسي حجازي أبو صبيح إلى يوم الإثنين القادم حيث يقبع حاليا في زنازين المسكوبية ، واجلت محاكمة الأسير اسحق محاميد من مخيم نور شمس شرق طولكرم ، لمدة شهر علماً بأنه معتقل منذ 13 شهراً ، كما مدد اعتقال الأسير محمود عياد لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق في المسكوبية .

وافرجت سلطات الاحتلال عن الأسير محمد العطعوط من مخيم الأمعري برام الله ، بعد اعتقالٍ دام 3 أعوام في الأسر، وافرجت عن الأسير اسلام حمارشة من بلدة يعبد قضاء جنين بعد اعتقال دام 3 شهور ونصف .

وعن الأسير الحسن هيثم أبو نصر من سكان معسكر جباليا 23 عاما بعد عام من الأسر ـحيث تم اعتقاله خلال مشاركته في مسيرات العودة.