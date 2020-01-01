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اصابة شاب بقنبلة غاز خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الجمعة 17 يوليو 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة شاب بقنبلة غاز خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم


قلقيلية /سما/

 اصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في الرجل والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضا لقرارات حكومة الاحتلال ضم اراض من الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين ردوا باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت والاعيرة المعدنية مما ادى الى اصابة شاب بقنبلة غاز في الرجل اطلقها جندي مباشرة باتجاهه اضافة الى العشرات بالاختناق وعولجت جميع الاصابات ميدانيا.

واكد شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي واعتلوا اسطح منازل المواطنين واستخدموها ثكنات عسكرية لقمع الشبان، مشيرا الى ان الجنود نصبوا اكثر من كمين بين حقول الزيتون قبل بدء المسيرة بهدف اعتقال الشبان الا انه تم كشفها دون تسجيل اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الظهر شرقا باتجاه البوابة التي تغلق شارع القرية بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية رفضا للمؤامرات التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.

#مواجهات #قوات الاحتلال #كفر قدوم

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