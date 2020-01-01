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هزتان أرضيتان شرق سوريا

الجمعة 17 يوليو 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هزتان أرضيتان شرق سوريا


دمشق /سما/

ضربت هزتان أرضيتان بقوة (4.2) و (4.1) درجة على مقياس ريختر شمال شرق مدينة دير الزور وشرق مدينة الميادين في سوريا.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في بيان، "سجلت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزتين أرضيتين بقوة 4.2 و4.1 على مقياس ريختر حدثتا عند الساعة الواحدة وثلاث وثلاثين دقيقة والواحدة وإحدى وخمسين دقيقة ليلا بالتوقيت المحلي حيث تبعد الأولى مسافة 49 كم شمال شرق مدينة دير الزور والثانية مسافة 62 كم شرق مدينة الميادين".

وكان المركز الوطني للزلازل أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري وقوع هزة أرضية متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على مسافة 70 كيلومترا جنوب مدينة الحسكة سبقتها هزة أرضية ضربت في السابع من الشهر الجاري على بعد 45 كم شمال شرق مدينة دير الزور بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.

#هزة ارضية #سوريا

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