  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يؤكد رفض الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة الاثيوبي

الجمعة 17 يوليو 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد رفض الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة الاثيوبي


القاهرة /سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رفض الإجراءات الأحادية بشان سد النهضة الأثيوبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي صباح اليوم الجمعة من سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا،بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية .

وقال المتحدث بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الإتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

و أضاف أن الرئيس السيسي أكد مجددا "خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، معرباً في ذات الوقت عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الاطار".

من جانبه؛ أشاد الرئيس رامافوزا بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصريةا لصادقة للوصول إلى حل الأزمة.

وقد تم التوافق علي استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.

#مصر #السيسي #سد النهضة

الأكثر قراءة اليوم

السراج يتحدث عن المادة المكتشفة في مياه بحر غزة ويؤكد: لا داعي للقلق

صور.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب "غير عادية" من قطاع غزة لإسرائيل

السيسي يكشف الهدف من الخطوط الحمراء في ليبيا.. ومشايخ القبائل يفوضون الجيش للتدخل..!

الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في جميع محافظات الوطن..

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية ليست دولة.. ويمكن محاكمتها..!!

مصر.. حل لغز "مومياء المرأة الصارخة" (بالصور)

مسؤول أوروبي يحذر : إسرائيل قد تستدعي حربا مع إيران

الأخبار الرئيسية

"نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية".. واشنطن تحث تل ابيب على عدم تنفيذ حطة الضم الاسرائيلية

الالاف يتظاهرون في غزة تضامنا مع الاقصى وضد اجراءات اسرائيل في مصلى باب الرحمة

وزارة الصحة: تسجيل ٦ وفيات و٤٣٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا

مسؤول أوروبي يحذر : إسرائيل قد تستدعي حربا مع إيران

p

الضفة تشهد إغلاقا شاملا تنفيذا لقرارات الحكومة لمواجهة تفشي "كورونا"