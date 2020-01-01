السيسي يؤكد رفض الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة الاثيوبي

القاهرة /سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رفض الإجراءات الأحادية بشان سد النهضة الأثيوبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي صباح اليوم الجمعة من سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا،بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية .

وقال المتحدث بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الإتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

و أضاف أن الرئيس السيسي أكد مجددا "خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، معرباً في ذات الوقت عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الاطار".

من جانبه؛ أشاد الرئيس رامافوزا بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصريةا لصادقة للوصول إلى حل الأزمة.

وقد تم التوافق علي استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.