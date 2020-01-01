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المالكي يعلق على شطب "غوغل" و"آبل" دولة فلسطين من خرائطهما..

الجمعة 17 يوليو 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يعلق على شطب "غوغل" و"آبل" دولة فلسطين من خرائطهما..


رام الله /سما/

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الحكومة تبحث الإجراء القانوني، للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط شركتي غوغل وآبل.

وأضاف المالكي في حديث متلفز عبر الميادين: "نعمل لتحديد الجهة القانونية الدولية التي سنلجأ إليها لرفع قضية على هاتين الشركتين، مشيراً إلى أنه "سيكون من السهل التوجه لمحاكمة المسؤولين في الشركتين اذا أصروا على مخالفتهم للقانون الدولي".

وقال المالكي: "لقد أخطأوا حتماً عندما تعاملوا مع فلسطين بهذا الاستخفاف السياسي المقصود".

اقرا/ي ايضا: "غوغل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما

وفي وقت سابق، أفاد موقع AS-Source News / MILITARY، في تغريدة له على صفحته الخاصة عن قيام محركي البحث "غوغل" و"أبل" بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

وتظهر في خرائط "غوغل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.


 

#فلسطين #خرائط غوغل #رياض المالكي #آبل

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