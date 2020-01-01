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الاحتلال يمنع صلاة الجمعة على الأراضي المهددة في حارس غرب سلفيت

الجمعة 17 يوليو 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع صلاة الجمعة على الأراضي المهددة في حارس غرب سلفيت


سلفيت /سما/

 منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، المواطنين من إقامة صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في قرية حارس غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية: بقيام قوات الاحتلال بتشديد اجراءاتها العسكرية على مدخل ومحيط قرية حارس، وتحرير مخالفات للمواطنين من قبل شرطة الاحتلال.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، جمال الديك، إن إرادة وإصرار شعبنا قوية وفعالياته مستمرة ومتدرجة نحو مقاومة شعبية شاملة بحاضنة دولية وإقليمية وعربية حتى اقتلاع الاحتلال من أرضنا.

بدوره، أكد أمين سر حركة فتح في سلفيت، عبد الستار عواد: أن الفعاليات المناهضة للاستيطان مستمرة للأسبوع الثامن على التوالي في بلدة حارس، رغم منعنا من قوات الاحتلال من الوصول للأراضي المهددة بالمصادرة، مشددا على ضرورة تواجد المزارعين وثباتهم في أرضهم لحمايتها من الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت بوابة حديدية في المنطقة ومنعت المواطنين من المرور.

#قوات الاحتلال #صلاة الجمعة #قرية حارس

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