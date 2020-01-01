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"الاقتصاد" تغلق 110 منشأة مخالفة للإجراءات الصحية وتحرر 68 غرامة مالية

الجمعة 17 يوليو 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تغلق 110 منشأة مخالفة للإجراءات الصحية وتحرر 68 غرامة مالية


رام الله /سما/

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، على مدار الأسبوع المنصرم، 110 منشأة تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.

وبينت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 68 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.

وأوضحت الوزارة في بيانها، ان طواقم الرقابة والتفتيش نفذت على مدار الأسبوع الجاري 135 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 3204 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب 30طن مواد غذائية منتهية الصلاحية، و اخطار 69 مخالفاً لتصويب وضعهم القانوني وإحالة 25 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

#الاقتصاد الوطني #اغلاق محلات #كورونا #طوارئ

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