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الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 26 حالة اشتباه بالقطاع

الجمعة 17 يوليو 2020 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 26 حالة اشتباه بالقطاع


غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة في غزة ان المختبر المركزي فيها اجرى فحصا ل ٢٦ عينة مشتبهة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية ولم يسجل أية اصابات جديدة بڤريوس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي أن عدد العينات التي جرى اختبارها منذ الخامس من مارس بلغ ١٣٤١٤ جميعها سلبية بإستثناء 72 حالة إيجابية ، توفيت حالة واحدة منها وشفيت ٦٨ عينة وبقيت ثلاث حالات موجبة بعد الاعلان عن شفاء خمسة امس الخميس

وتتلقى الحالات الموجبة العلاج في مشفى الصداقة التركي .

وأكدت الوزارة أنها تتابع الحالة الصحية ل ٢٧٧ مواطن موزعين على ستةَ مراكز للحجر الصحي وهم جميعاً في حالة صحية مطمئنة ولم تظهر عليهم اية اعراض.
ولم يسجل قطاع غزة اية اصابات جديدة بفيروس كورونا منذ العاشر من الشهر الماضي

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #الحجر الصحي

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