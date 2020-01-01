  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تؤكد تعرضها لهجومين إلكترونيين خلال الأسابيع الأخيرة..

الجمعة 17 يوليو 2020 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تؤكد تعرضها لهجومين إلكترونيين خلال الأسابيع الأخيرة..


القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أمس الخميس، أنه تم تنفيذ هجومين إلكترونيين في الأسابيع الأخيرة ضد البنية التحتية للمياه الإسرائيلية، دون أن يحدد المسؤولون الجهة التي تقف وراء الهجمات.
 
من جهتها أكدت سلطة المياه في إسرائيل المعلومات، لكنها قالت:"إن الهجمات لم تتسبب في أضرار".

وقالت سلطة المياه في بيان: "كانت هذه مرافق صرف صغيرة محددة في القطاع الزراعي تم إصلاحها على الفور وبشكل مستقل من قبل السكان المحليين. لم تسبب أي ضرر للخدمة ولم يكن لها تأثير حقيقي". 

واستهدف الهجوم الأول مضخات المياه الزراعية في الجليل الأعلى، بينما استهدف الثاني البنية التحتية في وسط البلاد.

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أشهر من هجوم إيراني "محتمل" على البنية التحتية لمياه الشرب الإسرائيلية.

#اسرائيل #هجوم الكتروني

الأكثر قراءة اليوم

السراج يتحدث عن المادة المكتشفة في مياه بحر غزة ويؤكد: لا داعي للقلق

صور.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب "غير عادية" من قطاع غزة لإسرائيل

السيسي يكشف الهدف من الخطوط الحمراء في ليبيا.. ومشايخ القبائل يفوضون الجيش للتدخل..!

الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في جميع محافظات الوطن..

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية ليست دولة.. ويمكن محاكمتها..!!

مصر.. حل لغز "مومياء المرأة الصارخة" (بالصور)

مسؤول أوروبي يحذر : إسرائيل قد تستدعي حربا مع إيران

الأخبار الرئيسية

"نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية".. واشنطن تحث تل ابيب على عدم تنفيذ حطة الضم الاسرائيلية

الالاف يتظاهرون في غزة تضامنا مع الاقصى وضد اجراءات اسرائيل في مصلى باب الرحمة

وزارة الصحة: تسجيل ٦ وفيات و٤٣٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا

مسؤول أوروبي يحذر : إسرائيل قد تستدعي حربا مع إيران

p

الضفة تشهد إغلاقا شاملا تنفيذا لقرارات الحكومة لمواجهة تفشي "كورونا"