إسرائيل تؤكد تعرضها لهجومين إلكترونيين خلال الأسابيع الأخيرة..

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أمس الخميس، أنه تم تنفيذ هجومين إلكترونيين في الأسابيع الأخيرة ضد البنية التحتية للمياه الإسرائيلية، دون أن يحدد المسؤولون الجهة التي تقف وراء الهجمات.



من جهتها أكدت سلطة المياه في إسرائيل المعلومات، لكنها قالت:"إن الهجمات لم تتسبب في أضرار".

وقالت سلطة المياه في بيان: "كانت هذه مرافق صرف صغيرة محددة في القطاع الزراعي تم إصلاحها على الفور وبشكل مستقل من قبل السكان المحليين. لم تسبب أي ضرر للخدمة ولم يكن لها تأثير حقيقي".

واستهدف الهجوم الأول مضخات المياه الزراعية في الجليل الأعلى، بينما استهدف الثاني البنية التحتية في وسط البلاد.

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أشهر من هجوم إيراني "محتمل" على البنية التحتية لمياه الشرب الإسرائيلية.