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الالاف يتظاهرون في غزة تضامنا مع الاقصى وضد اجراءات اسرائيل في مصلى باب الرحمة

الجمعة 17 يوليو 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الالاف يتظاهرون في غزة تضامنا مع الاقصى وضد اجراءات اسرائيل في مصلى باب الرحمة


غزة / سما/


شارك الاف الفلسطينيين ظهر اليوم في مسيرة حاشدة وسط مدينة غزة تضامنا مع المرابطين في الاقصى واستنكارا لاغلاق الاحتلال مصلى باب الرحمة بالاقصى.
وأكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر حبيب، أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس والمسجد الأقصى لن تتحقق .
جاء ذلك خلال تظاهرةٍ حاشدة نظمتها الحركة دعماً وإسناداً للمرجعيات المقدسية وللمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بساحة ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، وذلك بعد تأدية صلاة الجمعة بالمسجد العمري الكبير.
وقال :" إن المسجد الأقصى والقدس، خطان أحمران، لا يمكن أن يسمح شعبنا بالمساس بهما" مضيفا "على الأمة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن تستنهض الهمم".
وتابع  " هذا العدو مهما امتلك من السلاح والقوة الغاشمة، لن يدفع شعبنا لرفع الراية البيضاء، والاستسلام" مؤكدا  أن أي مساس بمصلى الرحمة، هو مساس بالمسجد الأقصى.
ولفت حبيب إلى ان شعبنا رأس حربة الأمة في مواجهة أعدائها، وسيظل متمسكاً بحقوقه وأرضه كلها.
ودعا إلى النهوض نهضة رجلٍ واحد للدفاع عن الأقصى، متوجهاً بالتحية للمرابطين والمرابطات في المسجد المبارك، وللمرجعيات الدينية التي أعلت الصوت لاستنهاض الأمة.

#غزة #الجهاد #الاقصى #تظاهرة

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