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الاونروا:تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في مخيم الرشيدية جنوب لبنان

الجمعة 17 يوليو 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا:تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في مخيم الرشيدية جنوب لبنان


بيروت /سما/

ا- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا من أبناء مخيم الرشيدية جنوب لبنان، بينهم ثلاثة موظفين تابعين للوكالة.

وأعلنت الأونروا في بيان، أنها ستقوم بإغلاق عيادتيها في مخيمي الرشيدية والبص هذا اليوم، كإجراء احترازي منعا لانتشار الفيروس، وستعمل على تعقيمهما على مدى يومين متتاليين.

وأكدت أنها ستواصل متابعتها للحالات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع شركائها، ومع اللجان الشعبية والأهلية، وستقوم بالتعاون مع الصحة بإجراء فحوصات للمخالطين، على أن يتم اجراء المزيد من الفحوصات اليوم في المخيمات بمنطقة صور.

ودعت الوكالة الأهالي في المخيمات إلى الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية، خصوصا التباعد الجسدي، ووضع الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار.

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