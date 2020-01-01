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7 وفيات و1983 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

الجمعة 17 يوليو 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 وفيات و1983 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات، و1983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية (من الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس الخميس، وحتى نفس التوقيت من صباح اليوم).

وبحسب الوزارة، فإن عدد الوفيات ارتفع إلى 387 حالة منذ مارس/ آذار الماضي، مع انتشار الفيروس في العالم.

ووفقًا للوزارة، فإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 46546، من بينهم 213 بحالة خطيرة في أعلى رقم قياسي منذ انتشار الفيروس، و 58 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، و120 بحالة متوسطة.

فيما تماثل للشفاء 20523، وبلغت الحالات النشطة 25636.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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