كورونا عالميا : نحو 592 ألف وفاة و13 مليون و917 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- "كوفيد19"، حتى مساء الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 591,551 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 13 مليون، و917 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 8 ملايين و264 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 18 دولة، الخميس، عن وفاة 238 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 10,907 إصابات جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الخميس، نحو 233 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,341 حالة وفاة على الأقل، حسب موقع Wordometers المختص بإحصاء حالات الاصابة والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وتعتبر كل من الولايات المتحدة الاميركية، والبرازيل، وبريطانيا، والمكسيك، وإيطاليا، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

ولا تزال أميركا تتصدر قائمة دول العالم الأكثر تأثراً جراء الجائحة، وسجلت حتى مساء الخميس، 809 حالات وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 140,953 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية لديها نحو 3 ملايين و681 الف اصابة مؤكدة، منهم نحو 64 ألف إصابة جديدة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 76,688 شخصاً، منهم 1,165 حالة وفاة، الخميس، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها اكثر من مليونين و 12 الف حالة مؤكدة، منهم ما يزيد عن 41 الف إصابة، في آخر 24 ساعة، فيما تبلغ حصيلة الوفيات في بريطانيا، 45,119 حالة، وحصيلة الإصابات 292,552 إصابة، منهم 66 حالة وفاة، و641 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في المكسيك، 36,906 أشخاص، وحصيلة الإصابات المعلنة 317,635 شخصاً، منهم 579 حالة وفاة و6,149 إصابة جديدة، فيما تبلغ حصيلة الوفيات في ايطاليا 35,017 حالة، والمصابين 243,736 شخصاً، منهم 20 وفاة، و230 إصابة جديدة في الساعات ال24 الاخيرة.

وأوضحت الإحصاءات أن 13 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت امس الخميس، عن 238 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، مصر، السعودية، الجزائر، سلطنة عمان، فلسطين، اليمن، البحرين، المغرب، الكويت، ليبيا، لبنان، وقطر، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فسجلت العراق وفاة 90 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 3,522 شخصاً، كما سجلت 2,281 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 86,148 حالة، ومصر سجلت وفاة 53 شخصاً، من مجموع 4,120 حالة وفاة، و 928 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 85,771 حالة، أما السعودية فأعلنت 45 حالة وفاة، من مجموع 2,370 وفاة، و2,764 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 243,238 شخصاً.

وسجلت الجزائر وفاة 12 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,052 شخصاً، و585 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 21,355 حالة، وسلطنة عمان أكدت وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 290 شخصاً، و1,327 إصابة جديدة، من مجموع 62,574 إصابة حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن وفاة 7 مواطنين، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 54 مواطناً، إضافة إلى 463 إصابة جديدة في عدة محافظات في الضفة، ما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 8616 شخصاً حتى الآن، فيما سجلت اليمن وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 438 شخصاً، و26 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,552 حالة.

كما سجلت البحرين وفاة 4 اشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 121 شخصاً، و524 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 35,084 حالة حتى الآن، كذلك سجلت المغرب وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 263 شخصاً، و283 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,545 حالة، فيما سجلت الكويت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 402 شخصاً، كما سجلت 791 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 57,668 حالة حتى الآن.

وسجلت ليبيا وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 46 شخصاً، كما سجلت 63 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,652 حالة، وسجلت لبنان وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 40 شخصاً، كما سجلت 57 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,599 حالة، فيما سجلت قطر وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 152 شخصاً، و494 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 105,477 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الخميس، حالات وفاة، فيما سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت الإمارات 281 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 56,129 حالة، توفي منهم 335 شخصاً، وسجلت سوريا 19 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 477 حالة، توفي منهم 22 شخصاً، وسجلت جيبوتي إصابة 8 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,993 حالة، توفي منهم 56 شخصاً، كما سجلت تونس اصابة 8 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,327 حالة، توفي منهم 50 شخصا، وسجلت الأردن 5 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,206 حالات، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.