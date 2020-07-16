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حالة الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

الجمعة 17 يوليو 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل


رام الله / سما /

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى عربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الأحد صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين المقبل يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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