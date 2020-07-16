فيديو.. برشلونة يتعثر في ليلة تتويج ريال مدريد بالليجا

وكالات / سما /

خسر برشلونة لقب الدوري الإسباني رسمياً، وذلك بعدما انهزم أمام أوساسونا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الليجا.

وتجمد رصيد برشلونة عند 79 نقطة في المرتبة الثانية، ليصل الفارق بينه وبين ريال مدريد المتصدر والبطل، إلى 7 نقاط، حيث فاز المرينجي على فياريال بهدفين لهدف.

بداية المباراة كانت قوية من الزوار، حيث سدد خوسي أرناييز لاعب أوساسونا تسديدة صاروخية من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء برشلونة، ولكن الحارس مارك تير شتيجن تصدى لها على مرتين.

وشهدت الدقيقة السادسة، رداً سريعاً من برشلونة عن طريق كليمون لونجليه بتسديدة رائعة من خارج حدود منطقة جزاء أوساسونا مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس سيرجيو هيريرا.

وفي الدقيقة 16، افتتح أوساسونا نتيجة اللقاء، بعد انطلاقة سريعة عن طريق بيرفيس إستوبينان على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها خوسي أرناييز من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وبعدها، حصل البارسا على ركلة حرة مباشرة لبرشلونة في مكان خطير على حدود منطقة جزاء أوساسونا، نفذها ليونيل ميسي بتسديدة مباشرة مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، شن برشلونة محاولة هجومية منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية وصلت بالنهاية لمارتن بريثويت المتمركز داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، لكنه سدد الكرة بشكل سيئ للغاية إلى جوار القائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني، سجل ليونيل ميسي هدف التعديل لصالح برشلونة، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة بشكل مميز في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك الحارس سيرجيو هيريرا.

وفي الدقيقة 92، نجح أوساسونا في خطف هدف الفوز، عن طريق روبرتو توريس، لتنتهي المواجهة بخسارة البلاوجرانا بهدفين لهدف.