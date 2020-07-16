رسميًا .. ريال مدريد بطلًا للدوري الإسباني (فيديو)

وكالات / سما /

توج ريال مدريد بمسابقة الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه قبل جولة من النهاية، بعدما تخطى عقبة فياريال، محققًا فوزه العاشر على التوالي بالعلامة الكاملة بعد استئناف المسابقة عقب جائحة كورونا.

وفي نفس التوقيت تعرض برشلونة للهزيمة على ملعبه كامب نو أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف، ليحسم النادي الملكي لقب الليجا بفارق سبع نقاط عن الغريم الكتالوني.

ريال مدريد حقق فوزًا ثمينًا على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو على فياريال، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في إطار فعاليات الجولة 37 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من لوكا مودريتش جعلته ينفرد بالمرمى، ووضعها المهاجم الفرنسي بإمتياز في شباك الضيوف.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سيرجيو راموس، سددها قائد ريال مدريد لكنه نفذ حيلة التمرير وليس التسديد مباشرة على المرمى، ومرر لبنزيما الذي سددها في الشباك، لكن حكم المباراة قرر إعادة الكرة.

وسدد بنزيما الكرة هذه المرة مباشرة في الشباك، ليرتفع رصيده إلى الهدف رقم 21 في صراع المنافسة على هدافي الليجا.

بينما أحرز فيسنتي إيبورا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 83 من ضربة رأس سكنت شباك الحارس تيبوا كورتوا.