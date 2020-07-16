جامعة النجاح تقدم منحاً دراسية لمجموعة من التخصصات الأكاديمية

نابلس / سما /

أعلنت جامعة النجاح الوطنية عن تقديم مجموعة من المنح الدراسية في عدد من التخصصات الأكاديمية لطلبة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2020 /2021.

وتُغطّي المنحة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الأول فقط.

وأعلنت الجامعة عن منح بنسبة 50% لكل من تخصصات: الاقتصاد، والبيوتكنولوجي، والرياضيات، والعلوم السياسية، والفيزياء، والكيمياء التطبيقية، ويستفيد منها الطلبة الحاصلون على معدل 80% فأعلى في الثانوية العامة.

كما أعلنت عن منح لتخصص أساليب تدريس اللغة الإنجليزية، لأول 5 متقدمين بمعدل 90% فأعلى بالثانوية العامة.

فيما أعلنت عن منح بنسبة 30% لتخصصي رياض الأطفال، والتربية الابتدائية، بمعدل 85% فأعلى بالثانوية العامة.

وأعلنت عن منح بنسبة 100% لتخصصي الإنتاج النباتي والوقاية، والإنتاج الحيواني وصحة الحيوان بمعدل 65% فأعلى بالثانوية العامة، ولتخصص التغذية والتصنيع الغذائي بمعدل 70% فأعلى بالثانوية العامة.

ومنح بنسبة 50% لتخصص الطب البيطري للطلبة الحاصلين على معدل 85% فأعلى بالثانوية العامة.

من جانبه، قال رئيس جامعة النجاح الأستاذ الدكتور ماهر النتشة أن الجامعة اعتادت في كل عام تقديم عدد من المنح الدراسية في بعض التخصصات.

وأضاف أن ادارة الجامعة ارتأت في هذا العام اضافة تخصصات جديدة الى قائمة التخصصات المستفيدة من المنح، وزيادة نسبة بعض المنح، بالرغم من الازمة المالية الخانقة التي تمر بها الجامعات الفلسطينية ومنها جامعة النجاح.

وأكد أن ذلك يندرج في اطار التزام الجامعة بمسؤوليتها الاجتماعية، ولتشجيع الطلبة على الالتحاق بهذه التخصصات التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني.