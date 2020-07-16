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الأردن: الإعلان عن موعد استئناف تشغيل المطار الأسبوع المقبل

الخميس 16 يوليو 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: الإعلان عن موعد استئناف تشغيل المطار الأسبوع المقبل


عمان /سما/ (شينخوا)

 أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، أنها ستعلن الأسبوع المقبل موعد استئناف تشغيل المطار المتوقف منذ أربعة أشهر.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة، في تغريدة في (تويتر) اليوم "سنعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع القادم تاريخ تشغيل المطار وشروط السفر لقائمة الدول الخضراء، التي سيسمح للأردنيين والأجانب بالسفر إليها أو القدوم منها دون الخضوع لحجر صحي".

وتابع أن هذه القائمة "ستضم في المرحلة الأولى تسع دول بينها وبين الأردن رحلات مباشرة"، دون تسميتها.

وكان الأردن قد علق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة بدءا من يوم 17 مارس الماضي باستثناء حركة الشحن التجاري، في إطار سلسلة إجراءات وقائية للحد من تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد.

ويعد مطار الملكة علياء الدولي البوابة الجوية الأولى والرئيسية للأردن على العالم.

وسجل الأردن اليوم خمس إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا، بينها واحدة محلية لترتفع حصيلة الإصابات في المملكة إلى 1206 حالات، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في بيان إن الإصابات شملت حالة محلية في العاصمة، يتم الاستقصاء حالياً عن سبب الإصابة، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المخالطين وفحصهم"، بالإضافة إلى أربع حالات إصابة لقادمين من الخارج.

وأضافت أنها سجلت ثلاث حالات شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 1019 حالة.

وأجرى الأردن اليوم 9050 فحصا رفعت إجمالي الفحوصات إلى 492161 فحصاً، بحسب وزارة الصحة.

وفي إطار جهود الحكومة لمواجهة المرض، وقع وزير الصحة الأردني سعد جابر، اتفاقية مع شركة (فايزر) للأدوية لتزويد المملكة بمليوني جرعة من مطعوم فيروس كورونا في حال تم تصنيعه وثبوت نجاحه عالميا.

وقال جابر في بيان إن وزارة الصحة قامت بالتواصل والتوقيع على عدة اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى، ومنها شركة (فايزر) لتزويد الأردن باللقاح في حال نجاح التجارب وتأمين حاجة الأردنيين بالمطعوم في ظل التنافس العالمي على اللقاح بحلول نهاية العام الجاري.

وأعلن الأردن في الرابع من يونيو الماضي السماح بممارسة غالبية الفعاليات والتحركات، بما فيها التنقل بين المحافظات وإلغاء حظر التجول الشامل، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ونصف في مواجهة مرض فيروس كورونا في المملكة.

#الاردن #فيروس كورونا #مطارات

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