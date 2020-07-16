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الخارجية: 182 وفاة و3544 إصابة و1523 حالة تعاف في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الخميس 16 يوليو 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 182 وفاة و3544 إصابة و1523 حالة تعاف في صفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جالياتنا حول العالم ارتفع إلى 182، عقب تسجيل وفاة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس بين جاليتنا في أميركا وفنزويلا، ما يرفع عدد الإصابات الكلي حتى اللحظة إلى 3544، فيما سجلت 1523 حالة تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن نسيم قسيس (70 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 66، فيما سجلت اصابة واحدة جديدة في ولاية ميشيغان.

من ناحيتها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 7.

وقالت انها على تواصل مع رؤساء الجالية والمصابين، للوقوف عند احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم، كما انها على تواصل مع وزارة الخارجية، والصحة الفنزويلية، للعمل على توفير طاقم صحي لفحص المخالطين من ابناء الجالية، وتفادي توسع انتشار الفيروس في صفوفهم والاطمئنان على صحتهم.

واعلنت بعثة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج، انه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية، وأنهم بخير وصحة.

وأفادت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي بعدم وجود اية اصابة في صفوف ابناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم.

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، إنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 32، تعافت منها 25 حالة، ليبقى عدد الحالات النشطة 6، وحالة وفاة واحدة سابقة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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