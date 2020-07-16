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7 وفيات و1419 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل

الخميس 16 يوليو 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 وفيات و1419 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات و1419 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 383 وفاة، وعدد المصابين إلى 45607 مصابين.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ 203 مصابين بالخطيرة، منهم 58 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 24956 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 20268 بعد تسجيل 374 حالة تعاف جديدة.

وتناقش الحكومة الإسرائيلية فرض قيود جديد للحد من الانتشار المتسارع للوباء، من ضمنها: فرض إغلاق شامل في عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من الجمعة القادمة، وإغلاق المطاعم والصالات الرياضية، ومنع التجمهر لأكثر من 10 أشخاص في الغرف المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة.

وفي سياق متصل، تم تشخيص إصابة 663 جنديا من جيش الاحتلال، وإخضاع نحو 11 ألف جندي للحجر الصحي.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #اصابات

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