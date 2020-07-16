الشرطة تحرر 1543 مخالفة ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا"

رام الله / سما /

حررت الشرطة 1543 مخالفة بحق منشآت ومحلات تجارية وأفراد، لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة خلال أسبوع في محافظات الضفة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الشرطة حررت المخالفات بحق من لم يلتزموا بالإجراءات والتعليمات، في ظل العمل المتواصل لمحاربة انتشار فيروس "كورونا"، عملا بحالة الطوارئ المعلنة في فلسطين، وتماشيا مع القرار رقم 18 لسنة 2020 والصادر عن رئاسة الوزراء.

وأهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة، مؤكدة أن على كافة المنشآت والمحلات التجارية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه شعبنا، في ظل العمل المستمر للسيطرة على تفشي الفيروس.